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Caine, çok çeşitli türlerdeki filmlerde rol almıştır. Hem dramatik rollerdeki performansları hem de komedi ve aksiyon filmlerindeki başarısıyla tanınır. Olağanüstü oyunculuk yeteneği ve karizmasıyla birçok unutulmaz karakteri canlandırmıştır. Michael Caine oynadığı filmlerden bazıları şunlardır:

Alfie (1966): Romantik komedi-drama filmidir. Caine, başroldeki Alfie karakterini canlandırır. Film, bir kadın avcısı olan Alfie'nin yaşam tarzını ve onunla ilişkilerini anlatır. Bu rolüyle Caine, büyük bir çıkış yapmış ve birçok ödül kazanmıştır. REKLAM

The Dark Knight Trilogy (2005-2012): Christopher Nolan'ın yönettiği Batman serisinde Alfred Pennyworth karakterini canlandırır. Bruce Wayne/Batman'in (Christian Bale) sadık hizmetçisi ve mentorunu oynamaktadır.

The Italian Job (1969): Aksiyon komedi filmidir. Charlie Croker rolündedir. Film, bir hırsızlık planının etrafında döner ve efsanevi Mini Cooper kaçış sahneleriyle ünlüdür. Michael Caine en iyi filmleri arasında gösterilmektedir.

Hannah and Her Sisters (1986): Woody Allen'ın yönettiği komedi-drama filmidir. Caine, Elliot karakterini canlandırır. Film, üç kız kardeşin (Mia Farrow, Dianne Wiest, Barbara Hershey) hayatlarındaki romantik ve ailevi ilişkilere odaklanır.

The Prestige (2006): Gerilim-drama filmidir. Sihirbazlar arasındaki rekabette mentor olan Cutter karakterini üstlenmiştir. Film, ünlü sihirbazların (Christian Bale ve Hugh Jackman) arasındaki hırs dolu mücadeleyi konu alır. En iyi Michael Caine filmlerinden biri olarak yer almaktadır. REKLAM

Get Carter (1971): Suç-drama filmidir. Caine, Jack Carter karakterini canlandırır. Film, intikam peşindeki bir adamın hikayesini anlatır. Caine'nin bu rolüyle sert ve karizmatik bir performans sergilediği için övgü almıştır.

Sleuth (1972): Gizemli-gerilim filmidir. Laurence Olivier ile başrolü paylaştığı bu film, iki adam arasındaki psikolojik bir güç oyununu anlatır. Bu filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

The Cider House Rules (1999): Caine, Dr. Wilbur Larch karakterini canlandırır. Film, bir yetimhanede geçen hikayede Caine'in karakterinin yetim çocuklar üzerindeki etkisini anlatır. Bu filmdeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü kazanmıştır.

Inception (2010): Bilim kurgu bir aksiyon filmidir. Caine, Christopher Nolan'ın yönettiği bu filmde iyi bir performans sergiler. Film, düşlerin içine girip bilinçaltını manipüle edebilen hırsızların hikayesini anlatır. Filmde Leonardo DiCaprio'nun karakterinin hocasını oynamaktadır. REKLAM

The Quiet American (2002): Dram-gerilim filmidir. Başrolde yer aldığı filmde bir İngiliz gazeteci olan Thomas Fowler karakterini canlandırır. Film, Vietnam Savaşı dönemindeki entrikalar ve aşk üçgenini konu alır.

Children of Men (2006): Bilim kurgu-dram filmidir. Caine, küresel bir kıyamet sonrası dünyada geçen bu filmde insanlık nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve bir kadının hamile olduğunu öğrenen bir grup insan onu korumaya çalışır.

Michael Caine, kariyeri boyunca birçok ödül ve adaylık elde etmiştir. Bunlar arasında iki Akademi Ödülü, üç Altın Küre Ödülü ve bir BAFTA Ödülü bulunmaktadır. Ayrıca 2000 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı'yla şövalye ilan edilmiştir. Caine, yaptığı işe olan tutkusu, profesyonel yaklaşımı ve yönetmenlerle olan başarılı işbirlikleriyle tanınır. İngiliz sinemasının önemli isimlerinden biri olarak oyunculuk yeteneği ve karizmasıyla uzun süre hafızalarda kalacak unutulmaz karakterlere hayat vermiştir. Michael Caine son filmi ise Medieval şeklindedir.