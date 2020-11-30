En İyi fotoğraflar seçildi

Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları belli oldu. 1.347 eser arasından 85 fotoğraf ödüle layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada toplam 139 bin 800 TL para ödülü dağıtıldı. Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan Seçici Kurul'da fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, Reha Bilir, Celal Gezici ile Prof. Dr. Mete Çamdereli ve Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç yer aldı.