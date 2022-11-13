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En iyi film Oscarı’nın en güçlü adayları

Oscar adayları 24 Ocak 2023’te açıklanacak ama her yıl olduğu gibi tahminciler aday olabilecek filmlerle ilgili listelerini aylar öncesinden yayınlamaya başladı. Bu yıl herkesin üstünde anlaştığı filmlerin sayısı şimdilik 5’i geçmiyor. Festivallerde çok beğenilen filmlerin yanı sıra gişelerde başarılı olan süper yapımlara şans veren çok kişi var. İşte en iyi film kategorisinde adı geçen filmler. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

Giriş: 13.11.2022 - 05:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • FABELMANLAR
    (The Fabelmans)

    II. Dünya Savaşı sonrasında Arizona’da büyüyen Sammy Fabelman’ın hikâyesi… Sammy büyürken sadece sarsıcı bir aile sırrını değil filmlerin onu gerçeğe nasıl götürdüğünü de keşfediyor. Steven Spielberg’in Tony Kushner ile yazdığı senaryonun, kendi geçmişinden izler taşıyan yarı otobiyografik bir yanı var. Sammy Fabelman’da Gabriel LaBelle’i izleyeceğimiz filmin oyuncu kadrosunda Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen ve Judd Hirsch gibi isimler yer alıyor. Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve Halkın Seçimi ödülünü kazanan film, eleştirmenler tarafından da çok beğenildi. Aday olmasına kesin gözle bakılan filmlerden biri. 
    Türkiye gösterim tarihi: 2 Aralık 2022

  • THE BANSHEES OF INISHERIN

    2017’de 7 dalda Oscar adayı olan ‘Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri’den (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) bu yana sesi çıkmayan Martin McDonagh bu kez 1920’lerin İrlanda’sına götürüyor bizi. Inisherin adlı ücra bir adada yaşayan Colm (Brendan Gleeson) bir gün en yakın arkadaşı Padraic’le (Colin Farrell) ilişkisini ‘Artık senden hoşlanmıyorum’ gerekçesiyle aniden sonlandırıyor. Bu durum sadece ikisinin değil küçük kasabanın hayatında da derin bir sarsıntıya yol açıyor. Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde ayakta alkışlanan film, McDonagh’a en iyi senaryo, Colin Farrell’e de en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazandırdı. Venedik’teki gösteriminden bu yana Oscar ödüllerinin de güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Türkiye’de geçtiğimiz Filmekimi’nde gösterildi. 
    Türkiye vizyon tarihi: 3 Şubat 2023

  • WOMEN TALKING

    2018’te yayımlanan Miriam Toews imzalı bir romandan uyarlanan film, Telluride Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından eleştirmenlerden aldığı yüksek notlarla dikkat çekti. Kanadalı yönetmen Sarah Polley’nin, senaryosunu Miriam Toews ile yazdığı filmde Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw ve filmin yapımcıları arasında da yer alan Frances McDormand oynuyor. ‘Women Talking’, oyunculuktan gelen ama son yıllarda sadece yönetmenliğe odaklanan Sarah Polley’nin, ‘Take This Waltz’dan (2011) sonra çektiği ilk sinema filmi. 2010 yılında geçen filmde dış dünyadan izole bir dini toplulukta yaşayan 8 kadın, başlarına gelen bir olayı inançlarına uygun şekilde çözmek için bir araya geliyorlar. 
    Türkiye vizyon tarihi: 17 Mart 2023

  • HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA 
    (Everything Everywhere All at Once)

    Türkiye’de 8 Nisan 2022’de gösterime giren ve 39 binin üstünde seyirciye ulaşan film, dünya genelinde 100 milyon dolar hasılat barajını aşmayı başardı. Festivallerden aldığı ödüllerin yanı sıra eleştirmenlerin de kalbini kazandı. Belki de bu nedenle eleştirmenlerin ağırlıkta olduğu Oscar tahmincilerinin çoğu ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’nın ilk 10 film arasına gireceğinden emin. Filmin hikâyesi, ‘bedenlerin paralel evrenler arasındaki hızlı yolculuğu’ fikri üzerinden şekilleniyor ve olaylar tam da filmin adındaki gibi ‘her şeyin her yerde aynı anda’ olup bittiği sonsuz olasılıklara dayalı evrenler arasında geçiyor. Paralel evrenler arasındaki anlık yolculukları, hızlı geçişleri bir yana bırakırsanız film, sofistike ve karmaşık bir nitelik taşımıyor aslında. Tam aksine, tanıdık, duygusal bir aile öyküsü anlatıyor. Özünde her şey, üç kuşak arasındaki çatışmalar ve heyecanını kaybetmiş bir evlilikle ilgili... Dövüş sahneleri, aksiyon, romantik komedi ve absürt mizahı da unutmayalım. 
    Türkiye’de 8 Nisan 2022’de gösterime girdi.

  • TÁR 

    ‘In the Bedroom’ (2001) ve ‘Little Children’ (2006) gibi iki sağlam yapıtın ardından uzun süre sesi soluğu çıkmayan Todd Field, 16 yıl aradan sonra yine iddialı bir filmle dönüyor. ‘Tár’, Cate Blanchett’in canlandırdığı orkestra şefi ve besteci Lydia Tár’ın hikâyesini anlatıyor. Senaryoyu Tár rolünde Cate Blanchett’i düşünerek yazan Field, bir söyleşisinde Blanchett’in kendisini reddetmesi durumunda filmin hiç hayata geçmeyebileceğini açıklamıştı. Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde Blanchett’e en iyi kadın oyuncu ödülünü getiren ‘Tár’, geçtiğimiz ay gösterime girdiği ABD’de çok olumlu eleştiriler aldı ve Oscar’ın favorileri arasına girdi. Filmde Blanchett’in yanı sıra Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner ve Mark Strong gibi isimler yer alıyor. 
    Türkiye vizyon tarihi: 10 Mart 2023

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