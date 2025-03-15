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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 distopya filmi

        En iyi 5 distopya filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 09:16 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:16
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        En iyi 5 distopya filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Brezilya'dan (Brazil) Metropolis'e, Matrix'ten Bıçak Sırtı'na (Blade Runner) 'sinema tarihinin en iyi 5 distopya filmi'ni anlattı.

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        #distopya filmleri
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        #KADİR KAYMAKÇI
        #MEHMET AÇAR
        #distopya
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