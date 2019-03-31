31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zirveye Giden Yol 2011 (The Ides of March)
Beau Willimon imzalı bir tiyatro oyunundan uyarlanan film, politikanın kirlenmişliğini, insan psikolojisini de mercek altına alan bir hikâye üzerinden anlatıyor. Film politikacının ahlakını “politika dışı” bir konu üzerinden test ediyor. George Clooney filmde, aday yarışını kazanırsa Beyaz Saray’ın yolunu tutacak Demokrat Partili Mike Morris’i canlandırıyor. Morris, radikal görüşlü, idealist bir siyasetçi.
Morris’in medya danışmanı Stephen Meyers (Ryan Gosling) de, işinden çok ideallerine bağlı. George Clooney'nin yönettiği film karakterlerin ideallerini değil, ahlak anlayışlarını sorguluyor ve şu iki kritik soruya yanıt arıyor: Vicdanı olmayan insanların idealizmi ne kadar temiz olabilir? Politikacı eğer bir imaj fabrikasının ürünüyse, bir politikacının samimiyeti test edilebilir mi?
State of the Union 1948
Sanayici Grant Matthews (Spencer Tracy),gazeteci sevgilisi Kay Thordyke'ın (Angela Lansbury) ısrarıyla Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmak üzere yarışa girer... Ayrı yaşadığı eşi Mary (Katharine Hepburn),Matthews'in politik ideallerine inandığı için ona destek olmaya karar verir.
Matthews, inandığı doğruları söylemeye, hem sendikaları hem sanayicileri eleştirmeye başlayınca Thordyke ve ekibi onu uyarır... Matthews artık bir karar arefesindedir, ya ideallerine bağlı kalacak ya da politikanın gereklerini yerine getirecektir... Amerikan politik sistemini eleştiren bir oyundan adapte edilen ve sinemaya uyarlanırken biraz yumuşatılan filmi Frank Capra yönetmişti.
The Best Man 1964
Gore Vidal'in 1960 tarihli bir oyunundan sinemaya uyarlanan film, iki adayın parti içinde verdiği hayali bir başkanlık yarışına odaklanıyor. Adaylardan biri Henry Fonda'nın canlandırdığı ilkeli ve tedirgin bir aristokrattır. Zayıf yanı çapkınlığıdır... Karşısında ise anti komünizmi öne çıkaran, vergileri azaltan ve ırk ayrımcılığını “yerel sorun” olarak ilan eden, Cliff Robertson'ın oynadığı bir “halk adamı” vardır. Peki, hangisi kazanacaktır?
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