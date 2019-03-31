2012

Şili diktatörü Pinochet 1988'de Batı'dan gelen baskılar sonucu başkanlığını halk oylamasına sunar. Pinochet'nin 8 yıl daha başkan olarak kalmasını isteyenler "evet", istemeyenler ise "hayır" diyecektir. Muhaliflere de "ayıp olmasın" diye, her akşam devlet televizyonunda 15 dakikalık propaganda hakkı verir. Genç reklamcı Rene Saavedra (Gael Garcia Bernal) muhalif kesimden gelen tepkilere rağmen verilen süreyi bir reklamcı gibi kullanır... Kampanyanın odağına, beklenenin aksine Pinochet'ye duyulan öfkeyi ya da ülkenin karanlık, kanlı geçmişini değil, Şili'nin mutlu geleceğini koyar ve bunu herkesin anlayabileceği bir dille, dansla ve müzikle yapar.