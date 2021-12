En iyi 20 Marvel filmi

18. İNANILMAZ ÖRÜMCEK-ADAM (2012)

(The Amazing Spider-Man)



Marc Webb’in yönettiği film, kahramanlığın öncelikle öz denetimle ilgili olduğunu, kompleksler yenilmedikçe ileriye adım atılamayacağını ve bazen kahramanlığın da hiçbir işe yaramadığını vurguluyor. Peter Parker'ın yeteneklerini kullanmada ilerlemesi, her gece eve problemli gençler gibi yaralı bereli dönmesini engellemiyor. Düşüyor, çaresiz kalıyor ve sık sık başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyor. Filmde birçok sorunu tek başına değil, başkalarıyla birlikte çözüyor. Böylece ‘süper kahraman bireyciliği’nin yerine bir dayanışma vurgusu geliyor. "İnanılmaz Örümcek-Adam" bazen ironik bazen hüzünlü olabilen derinlikli bir öykü vaat ediyor. İşin aksiyon kısmı da yeterince tatmin edici… Öte yandan, Peter Parker'da Andrew Garfield'in, Dr. Connors’ta ise Rhys Ifans'ın iyi performanslar çıkardığını not edelim.