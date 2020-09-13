En iyi 15 Netflix orijinal filmi

OKJA (2017)

Öyküsünü yönetmen Joon-Ho Bong’un yazdığı “Okja”, fütürist bilimkurgular gibi başlıyor. Küresel bir şirket, yeni bir domuz türü üretiyor ve domuzları, yetiştirilmek üzere dünyanın farklı bölgelerindeki çiftçilere dağıtıyor. Bu domuzlardan biri, dağda yaşayan yaşlı çiftçi ve torunu Mija tarafından büyütülen Okja...

Türden türe atlayan, bazı sahnelerinde hapishane ve soykırım filmlerini dahi hatırlatan “Okja,” Joon-Ho Bong’un önceki filmlerine göre Batı sinemasına daha yakın. Bong, Seo-Hyun Ahn’ın performansının da katkısıyla Mija’nın Okja’yı kurtarma konusundaki akıl dışı inatçılığına odaklanıyor. Saf ve güçlü bir hayvan sevgisine sahip Mija’nın ileri teknoloji, halkla ilişkiler ve küresel kapitalizme meydan okuması, Jay (Paul Dano) gibi hayvan hakları aktivistlerini adeta büyülüyor...

Filmin duygusu, Bong’un Hayao Miyazaki’nin “Komşum Totoro” (1988) filmine gönderme yaparak çektiği, Mija’nın Okja’nın yumuşak karnında uyuduğu sahnede gizli sanki... Orada, yetim Mija’nın dişi domuz Okja’da bir anne şefkati bulduğu kesin ve aslında her şey, sevgi dolu bir varlığın modern dünya tarafından yiyeceğe dönüştürülmesindeki dehşetle ilgili... Tilda Swinton ve Jake Gyllenhaal’un abartılı ama akılda kalıcı karakterlerle karşımıza geldiği “Okja” hepimize ayna tutan keskin bir eleştiri.