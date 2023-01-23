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EN GÜZEL ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2023 |Yeni, farklı, dualı ve resimli Üç Aylar mesajları ve sözleri ile sevdiklerini mutlu edin!

En güzel, yeni, farklı, dualı ve resimli Üç Aylar mesajları ile sevdiklerini mutlu edin!

Üç Aylar mesajları 2023, İslam aleminin Recep ayına girilmesinin ardından gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan'ı içerisinde bulunduran Üç Aylar 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı. Recep ayının ilk özel günü olan Regaip Kandili ise 26 Ocak Perşembe günü dualarla karşılanacak. Bu mübarek ayları oruç, namaz ve dua ile geçirecek olan Müslümanlar, sevdiklerini yeni, farklı, dualı ve resimli Üç Aylar mesajları ve sözleri ile mutlu etmek istiyor. İşte, WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'tan paylaşabileceğiniz 2023 en güzel, resimli üç aylar mesajları çeşitleri...

Giriş: 23.01.2023 - 08:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • En güzel, dualı ve resimli Üç Aylar mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Üç Aylar'ın ilki olan Recep Ayı 23 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladı. Şaban ayı 21 Şubat'ta ve Ramazan ayı ise 23 Mart tarihinde başladı. İslam dünyası tarafından manevi huzur ve heyecanla beklenen bu mübarek Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte en güzel ve resimli Üç Aylar mesajları paylaşılmaya başlandı. Siz de sevdiklerinizi mutlu etmek için yeni, farklı, dualı ve resimli Üç Aylar mesajları ve sözlerini; WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya ağları ve SMS yoluyla paylaşabilirsiniz. İşte, 2023 En güzel Üç Aylar kutlama mesajları ve sözleri...

  • EN GÜZEL ÜÇ AYLAR MESAJLARI

    Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

  • DUALI ÜÇ AYLAR SÖZLERİ

    Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

  • Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.  

  • RESİMLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI

    Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

  • Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

  • HADİSLİ RECEP AYI MESAJI

    Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

  • Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), mübarek Üç Aylar için, “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” buyurmuşlardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eder İnşaallah.

  • KISA ÜÇ AYLAR MESAJI

    Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.. 

  • Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

  • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.. 

  • UZUN ÜÇ AYLAR MESAJI

    Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..

  • Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

  • Peygamber Efendimizin 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.

  • Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

  • Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan dilerim.

  • Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.. 

  • Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

  • İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız kutlu olsun.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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