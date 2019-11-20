20 KASIM 2019
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En güzel Öğretmenler günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri 2, 4, 6, kıtalık

En güzel Öğretmenler günü şiirleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü 2, 4, 6, kıtalık şiirler

Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Öğretmenlerine bu anlamlı günde sürpriz yapmak isteyen öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini araştırıyor. Öğrenciler için en güzel, en anlamlı 2, 4 ve 6 kıtalık öğretmenler günü şiirlerini derledik. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri...

20.11.2019 - 11:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Öğretmenler Günü'ne özel en güzel ve anlamlı şiirleri sizler için derledik. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okuyacağınız 2, 4, 6 kıtalık kısa ve uzun şiirler öğrenciler tarafından araştırıyor. İşte  en güzel Öğretmenler günü şiirleri...

  • ÖĞRETMENİME

    Bilgi demetleri sun, yine bana,

    Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

    Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

    Yine altın çağlar ötesinden gel.

     

    Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

    Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

    Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

    Baharlarla bağlar ötesinden gel.

     

    Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

    Uzat maviliği şeffaf saraydan

    Buketler dererek bize uzaydan,

    Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

     

    Milletime doğan şafaklarla şen,

    Şehitler yatağı topraklarla sen,

    Irkıma şen veren bayraklarla sen

    Tarihler, otağlar ötesinden gel. 

    Süleyman ÖZBEK

  • SEVGİLİ ÖĞRETMENİM 

    Sevgili öğretmenim,

    İnan sen bir ışıksın.

    Yanarsın gece gündüz.

    Aydınlatırsın bizi.

      

    Doğruyu, güzeli,

    Bize sen öğretirsin.

    Vatanıma sevgiyi,

    Kalbimize sen korsun.

     

    Çevreni aydınlatır,

    Bir mum gibi erirsin.

    Anne, baba gibisin,

    Bizi, bağrına hep basarsın. 

    Fethi BOLAYIR

  • ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ 

    Ben, köy öğretmeniyim,

    Dağ başında bulutların altında.

    Toprak kokar ellerim,

    Pantolonumda çamur lekesi var.

    Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

    Kars'tan Edirne'ye kadar.

    Geceleri mum yakarım odamda,

    Yarın dokuz Ekim,

    Köyde bayram var.

    On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

    Tüm anadolu'ya selamları var.

    Henüz kara tahtam yok,

    İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

    Aydınlık A'dan başlayacak 

    O. Köksal MEMİŞ

  • ÖĞRETMENİM

    Ben,

    Seni ilk defa

    Okul duvarının dışından

    Okula gitmezken tanıdım.

    Kirli suratım, karışmış saçlarım

    Çapaklanmış gözlerimle

    Hep sana bakardım.

     

    Anasızlığımın özlemini

    Senin çocuklarla ilgilenmenle

    Kapardım.

     

    Okula başladığımda,

    Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

    Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

    Sıcacık bakışlarınla kurutur

    Bana bir kerecik dokunman için

    Her türlü yaramazlığı yapardım.

     

    Ben,

    Sevdalarımın en büyüğünü

    Sana bakarak yaşadım.

    Sevgili öğretmenim.

    Ragıp SARI

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