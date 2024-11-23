Öğretmenler Günü her yıl öğrenci ve öğretmenler tarafından 24 Kasım tarihinde ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Öğretmenler Günü, pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü, ülkemizde ise 1981 yılından itibaren 24 Kasım'da kutlanmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu özel gün öncesinde en güzel, duygusal, anlamlı, kısa ve uzun 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü şiirlerini araştırmaya başladı. İşte en anlamlı, duygusal Öğretmenler Günü şiirleri...