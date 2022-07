En güzel Netflix dizileri: Netflix Türkiye Ağustos içerikleri ile Netflix Ağustos 2022 takvimi açıklandı! Netflix dizi ve film önerileri: Gönül, Locke & Key, He-Man, Boş Zaman, Never Have I Ever...

Dizi severler dikkat: Netflix Ağustos içerikleri açıklandı! Yeni sezonun en iyi Netflix dizi ve filmleri

Ağustos ayına az bir süre kala güncel Netflix içerikleri merak ediliyor. Netflix'in heyecanla beklenen Ağustos ayı takvimi açıklandı. Anahtarları ele geçirmeyi aklına koymuş yeni bir şeytani düşmanın öyküsü ile Locke & Key dizisi 3. sezon, deli dolu Sümbül ve kemane çalan göçebe Piroz'un hikayesini anlatan Gönül filmi, yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus'un hikayesiyle The Sandman ve daha birçok yapım izleyiciyle buluşacak. Peki, "Netflix'in Ağustos ayı takviminde hangi yapımlar var?" İşte detaylar...

ABONE OL