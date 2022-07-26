Netflix Türkiye'nin Ağustos ayı takvimi açıklandı. Birçok ülkeden çeşitli türlerde dizi film ve belgeseller Ağustos ayı takviminde yerini aldı. Başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı Gönül, 3. sezonu ile ekrana gelecek Locke and Key ve merakla beklenen birçok yeni film ve dizi Ağustos ayında ekranlara gelecek. İşte, 2022 Ağustos Netflix takvimi ve içerikleri hakkında merak edilenler...