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En güzel Netflix dizileri: Netflix Türkiye Ağustos içerikleri ile Netflix Ağustos 2022 takvimi açıklandı! Netflix dizi ve film önerileri: Gönül, Locke & Key, He-Man, Boş Zaman, Never Have I Ever...

Dizi severler dikkat: Netflix Ağustos içerikleri açıklandı! Yeni sezonun en iyi Netflix dizi ve filmleri

Ağustos ayına az bir süre kala güncel Netflix içerikleri merak ediliyor. Netflix'in heyecanla beklenen Ağustos ayı takvimi açıklandı. Anahtarları ele geçirmeyi aklına koymuş yeni bir şeytani düşmanın öyküsü ile Locke & Key dizisi 3. sezon, deli dolu Sümbül ve kemane çalan göçebe Piroz'un hikayesini anlatan Gönül filmi, yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus'un hikayesiyle The Sandman ve daha birçok yapım izleyiciyle buluşacak. Peki, "Netflix'in Ağustos ayı takviminde hangi yapımlar var?" İşte detaylar...

26.07.2022 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Netflix Türkiye'nin Ağustos ayı takvimi açıklandı. Birçok ülkeden çeşitli türlerde dizi film ve belgeseller Ağustos ayı takviminde yerini aldı. Başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı Gönül, 3. sezonu ile ekrana gelecek Locke and Key ve merakla beklenen birçok yeni film ve dizi Ağustos ayında ekranlara gelecek. İşte, 2022 Ağustos Netflix takvimi ve içerikleri hakkında merak edilenler...

  • GÖNÜL (YENİ FİLM)

    Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2022

    Tür: Dram

    Erkan Kolçak Köstendil ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde yer aldığı Gönül, deli dolu Sümbül ve düğününde kemane çalan göçebe Piroz'a âşık oluşunu konu ediniyor. Ne töre kuralları ne batıl inançlar onlara engel olamaz. Yeter ki gönüller bir olsun.

  • LOCKE & KEY: 3. SEZON

    Yayın tarihi: 10 Ağustos 2022

    Tür: Fantastik

    Dizinin heyecan dolu bu son sezonunda Locke ailesi, anahtarları ele geçirmeyi aklına koymuş yeni bir şeytani düşmanla karşı karşıya kalır.

  • THE SANDMAN (YENİ DİZİ)

    Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2022

    Tür: Fantastik

    Yıllarca süren tutsaklığın ardından Düşler Kralı Morpheus, ondan çalınanları bulup gücünü geri kazanmak için dünyalar arasında bir yolculuğa çıkar.

  • DAY SHIFT (YENİ FİLM)

    Yayın tarihi: 12 Ağustos 2022

    Tür: Aksiyon

    Los Angeles'ta yaşayan bir vampir avcısı, çocuğunun okul giderlerini ve diş tellerini karşılayacak parayı bir hafta içinde bulmak zorundadır.

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