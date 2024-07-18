Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma gününde sevdiklerinin cuma gününü kutlamak isteyenler için en güzel, ayetli, dualı, resimli cuma mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte 19 Temmuz 2024 en güzel, ayetli, anlamlı, dualı, resimli cuma mesajları ve sözleri...