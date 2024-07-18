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        Haberler Bilgi Gündem En güzel cuma mesajları ve sözleri: 19 Temmuz 2024 ayetli, dualı, kısa, uzun, anlamlı, resimli cuma mesajları

        En güzel cuma mesajları ve sözleri: 19 Temmuz ayetli, dualı, resimli cuma mesajları

        Cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma gününün gelişiyle birlikte en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde sosyal medya üzerinden yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, en güzel, anlamlı, resimli cuma mesajlarını araştırmaya başladı. İşte 19 Temmuz 2024 resimli 'Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun' mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 23:46 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:46
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        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma gününde sevdiklerinin cuma gününü kutlamak isteyenler için en güzel, ayetli, dualı, resimli cuma mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte 19 Temmuz 2024 en güzel, ayetli, anlamlı, dualı, resimli cuma mesajları ve sözleri...

        • 2

          EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

          Hayırlı Cumalar! Bugün, Rabbimizin rahmetinin ve lütfunun üzerinize bol bol yağdığı özel bir gündür. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun!

        • 3

          Cuma, haftanın yorgunluğunu atmanın, manevi olarak yeniden doğmanın ve Rabbimize daha yakın olmanın zamanıdır. Dualarınızın Cuma'nızı aydınlatmasını dilerim. Cumanız mübarek olsun!

        • 4

          Cuma, geçmişi geride bırakma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Rabbimizin rahmeti, hayatınıza mutluluk ve huzur getirsin. Hayırlı Cumalar!

        • 5

          Rabbimizin sonsuz rahmetiyle dolu bir Cuma dilerim. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması için bu özel günü değerlendirin. Cumanız mübarek olsun!

        • 6

          Hayırlı Cumalar! Bugün, Rabbimizin lütfu ve bereketiyle dolu. Dualarınızı samimiyetle yapın, Rabbim sizi daima koruyup kollasın.

        • 7

          RESİMLİ CUMA MESAJLARI

          Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan bir Cuma dilerim. Dualarınızın kabul, yüreğinizin huzur bulmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar!

        • 8

          Cumanız mübarek olsun! Bugün, iç huzurunuzu bulun, dualarınızı samimiyetle yapın ve Rabbimize yaklaşın. Rabbim sizi her daim koruyup kollasın.

        • 9

          Rabbimizin rahmeti, Cuma günü üzerimize bolca yağar. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

        • 10

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Cuma, iç huzurunuzu yakalama ve manevi olarak yeniden doğma fırsatıdır. Rabbim her zaman yolunuzu aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun!

        • 11

          Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır, ama Cuma günü bu rahmeti daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

        • 12

          Hayırlı Cumalar! Bugün, geçmişteki hataları affetme ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle.

        • 13

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Cuma günü, birlikte ibadet etmek ve birbirimize destek olmak için mükemmel bir fırsattır. Rabbim sizi her zaman sevdiklerinizle mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar!

        • 14

          Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.

        • 15

          Bugün Cuma, içinde birçok güzellik ve bereket barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size sağlık, mutluluk ve başarı ihsan etmesini temenni eder, Cuma'nızın hayırlı olmasını dilerim.

        • 16

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!

        • 17

          Cumanız mübarek olsun! Yüreğiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin size bol bol sevgi ve merhamet ihsan etmesi dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        • 18

          HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

          Cumanız mübarek olsun! Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbimizin size güzel bir Cuma nasip etmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar!

        • 19

          Bugün Cuma, duaların kabul olduğu mübarek bir gündür. Rabbimizin size lütuflarını sunması ve sıkıntılarınızı gidermesi dileğiyle, huzurlu bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.

        • 20

          Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin size rahmetini ve bereketini bol bol ihsan etmesi dileğiyle, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar!

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