En güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri, 17 Şubat Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bu yıl 17 Şubat günü idrak edilecek olan Miraç Kandili ile Cuma günü ile birleşti. Ellerin semaya açıldığı ve ibadetle geçirilecek olan Miraç Kandilinde Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. Binlerce Müslüman, 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajlarını WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ve SMS yoluyla paylaşacaklar. İşte, Miraç Kandiline özel Cuma mesajları ve sözleri çeşitleri...