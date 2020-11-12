Hayırlı cumalar... En güzel cuma mesajlarını kısa ve öz olarak sevdiklerinizi mutlu etmek için bu mübarek günde yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel dualı ve ayetli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 13 Kasım'a özel resimli cuma mesajları....

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ YENİ 2020

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.