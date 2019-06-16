16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Babalar Günü mesajları Babalar Günü'nde annesini sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hayatımızda yeri asla dolduramayacağımız Babalar için Babalar Günü'nde onları en güzel mesajlar ile mutlu edebilirsiniz. Biz de sizler için Babalar Günü'ne özel resimli mesajları, Babalar günü sözleri haberimizde derledik. İşte 16 Haziran Babalar günü mesajları ve sözleri...
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!
Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!
Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!
Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bizim için yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!