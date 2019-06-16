Babalar Günü mesajları Babalar Günü'nde annesini sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hayatımızda yeri asla dolduramayacağımız Babalar için Babalar Günü'nde onları en güzel mesajlar ile mutlu edebilirsiniz. Biz de sizler için Babalar Günü'ne özel resimli mesajları, Babalar günü sözleri haberimizde derledik. İşte 16 Haziran Babalar günü mesajları ve sözleri...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!