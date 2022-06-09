En çok okunan yeni nesil gençlik kitapları

Son yıllarda Wattpad platformunda hikâyeler kaleme alarak yazarlık kariyerine başlayan genç yazarlara ilgi oldukça büyük. Platformda yazdıkları hikâyeleri ile yeteneklerini geniş kitlelere ulaştıran yazarlar, kısa sürede yayınevleri tarafından keşfedilerek profesyonel yazma kariyerlerine adım atıyorlar. Hayallerini somut bir gerçeğe dönüştüren yazarlar, genç okur kitlesinin beğenisini kazanmanın yanı sıra, gençlerin okuma sevgisinin artmasını sağlıyor.

Bu genç yazarlar Epsilon Yayınevi, Artemis Yayınları, Ephesus Yayınları ve İndigo Kitap gibi pek çok yayınevi sayesinde kitaplarını milyonlarca okura ulaştırıyor.

GENÇLERİN OKUDUĞU POPÜLER KİTAPLAR

Tamadres’in verilerine göre çok satan kitaplar listesinde Wattpad’deki hikâyelerini kitaplaştıran yazarlar görülüyor.

Bu yeni nesil genç yazarlardan birisi de çıkış kitabı ile büyük bir başarı yakalayan R. İdeli. Şubat ayında yayımlanan ilk kitabı Eflâl ile adından sıklıkla söz ettiren R. İdeli, Eflâl kitabıyla kimsesiz genç bir kadının, sırların arkasına saklanan hayatını aydınlığa çıkarıyor. Kitapta karakterin yeni bir aile edinmesini, duygusal gelişimini, edindiği deneyimleri ve zor bir aşk için aştığı engelleri anlatan İdeli, okurlarını bir yandan eğlenceli bir yandan da hüzünlü bir hikâyeyle buluşturuyor.

Genç okurların severek takip ettiği yazarlardan biri de, Beyza Alkoç. Wattpad’de yazdığı her hikaye ile platformun parlayan yıldızlarından birisi olan Beyza Alkoç, Karantina serisinin ardından son çıkan kitabı Enkaz Altındakiler ile yazarlık kariyerinde ilerlemeye devam ediyor. Enkaz Altındakiler Kumru, Uraz, Eren, Nisan ve Bulut’un Enkaz Altındakiler adlı televizyon yarışmasına başvurarak inanılmaz bir deneyime atılmalarını konu alıyor.

Wattpad’deki hikayeleri ile yeteneği keşfedilen yazarlardan birisi de T. Y. Mazer... Bilim kurgu, aksiyon ve romantizmi harmanladığı Lacivert serisiyle büyük bir okur kitlesi yakalayan yazar, yeni çıkan kitabı Delilah’ın Üç Rengi ile de şu sıralar oldukça popüler. T. Y. Mazer yeni çıkan kitabında köklerini arayan güçlü bir kadının aşk, aile ve kültür üçgeninde kendini bulma hikâyesini anlatıyor.

Gençlerin severek okuduğu yazarlar arasında K. Kübra Berk de yer alıyor. Wattpad’de oluşturduğu kitlesini Ephesus Yayınları’ndan çıkan kitaplarıyla kısa sürede büyüten Berk, son kitabı Operatöre Bağlanıyorsunuz 2 ile de çok satan kitaplar listesindeki yerini uzun bir süre korudu. Yazarın Mavi Gece, Rüzgâra Dokunmak ve Rüzgârı Yaşamak adlı kitapları da genç okurlar tarafından severek okunuyor.

Yaralasar kitap serisiyle okurların beğenisini kazanan Maral Atmaca en çok okunan yeni nesil yazarlardan birisi olarak adından söz ettiriyor. Son çıkan kitabı Ötanazi Okulu 1 ile okurlarını aksiyon dolu bir dünyaya davet eden yazar, Ötanazi Okulu 2 kitabının çok yakında çıkacağını sosyal medya hesabından duyurdu.