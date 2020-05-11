En çok değer kaybeden Messi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle futbol dünyası büyük bir kayıp yaşıyor. Maçların oynanmaması nedeniyle oyuncuların değerleri de düşüşe geçti. KPMG Football Benchmark ekibi de oyuncuların dünyanın en değerli 10 oyuncusunun değer kaybını araştırdı. 'Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?' ve 'Ligler tamamlanırsa kayıp ne olur?' senaryoları üzerinden yapılan araştırmada yüzde olarak en çok değer kaybı yaşayacak oyuncu Lionel Messi oldu.
Messi'nin ardından Kevin de Bruyne
Şubat 2020'de değeri 175 milyon Euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri yüzde eksi 27.5 gerileyerek 127 milyon Euro'ya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise Arjantinli yıldızın değeri yüzde eksi 23.2 gerileyerek 134 milyon Euro olacak. Lionel Messi'nin ardından değeri en çok düşen isim Kevin de Bruyne oldu. Manchester City'de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020'de değeri 130 milyon Euro'ydu. Eğer Premier Lig'in iptal edilmesi halinde De Bruyne'nin değeri yüzde eksi 24.0 gerileyerek 99 milyon Euro'ya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise 29 yaşındaki oyuncunun değeri yüzde eksi 14.0 gerileyerek 112 milyon Euro olacak.
Neymar ve Mbappe değer kaybetti
PSG'de forma giyen ve dünyanın en değerli iki oyuncusu olan Neymar ve Kylian Mbappe, en çok değer kaybeden üçüncü ve dördüncü konumunda bulunuyor. 175 milyon Euro değeri olan Neymar, Ligue 1'in iptal edilmesinin ardından değeri yüzde eksi 21.7 düşerek 137 milyon Euro oldu. 225 milyon Euro'luk Kylian Mbappe'nin ise bonservis değeri yüzde eksi 21.5 gerileyerek 177 milyon Euro'ya düştü.
İşte koronavirüs pandemisi en değerli 10 oyuncunun değer kaybı:
Oyuncu
Şubat 2020 Değeri (€)
Lig İptal Edilirse (€)
Lig Tamamlanırsa (€)
L.Messi (Barcelona)
175 milyon
127 milyon (-27.5)
134 milyon (-23.2)
K.D.Bruyne (M.City)
130 milyon
99 milyon (-24.0)
112 milyon (14.0)
Neymar (PSG)
175 milyon
137 milyon (-21.7)
-
K.Mbappe (PSG)
225 milyon
177 milyon (-21.5)
-
M.Salah (Liverpool)
155 milyon
124 milyon (-19.8)
131 milyon (15.6)
S.Mane (Liverpool)
141 milyon
116 milyon (-17.3)
123 milyon (-12.9)
H.Kane (Tottenham)
135 milyon
112 milyon (-16.7)
117 milyon (-13.0)
R.Sterling (M.City)
150 milyon
129 milyon (-13.8)
134 milyon (-10.5)
J.Sancho (Dortmund)
139 milyon
121 milyon (-13.4)
127 milyon (-8.5)
M.Rasford (M.United)
109 milyon
96 milyon (-11.4)
101 milton (-6.7)
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