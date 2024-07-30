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        Haberler Bilgi Magazin En Büyük Şaban ne zaman, nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu ne, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlama?

        En Büyük Şaban ne zaman, nerede çekildi?

        Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda olduğu filmin senaristliğini ise Suphi Tekniker üstlenmiştir. Başrollerinde; Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu ve Reha Yurdakul'un yer aldığı 1983 yapımlı filmin müziklerini ise Cahit Oben yapmıştır. İşte En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 20:10 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:11
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        • 1

          Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak olan En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 1983 yapımı Türk komedi filmi En Büyük Şaban hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

          Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban, İstanbul'da amcasının oğlunu aramaya koyulur. Bu sırada başına gelmedik kalmaz, üçkağıtçının biri ona Boğaz Köprüsü'nü satar, ancak o sıralarda tanıştığı görme engelli bir çiçekçi kıza aşık olur ve kızın gözlerinin açılması için elinden geleni canını dişine takarak çabalamaya başlar. Film, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

        • 3

          EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Kemal Sunal : Şaban

          Nilgün Bubikoğlu: Hülya

          Kamran Usluer: Faik Bey

          Reha Yurdakul: Uşak Kamil

          Hikmet Karagöz: Hikmet

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