En büyük cilt problemlerinden biri olan sivilce (akne) oluşumundan evde hangi doğal yöntemlerle kurtulabiliriz?

En büyük cilt problemlerinden biri olan sivilce (akne) oluşumundan evde hangi doğal yöntemlerle kurtulabiliriz?

Ara ara veya sıklıkla genellikle yüzünüzde oluşan sivilce sorunu kesin çözümü olmayan bir sorundur. Ancak evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler sivilce sorununu önemli ölçüde hafifletmeye yardımcı olabilir.

SİVİLCE (AKNE) NEDİR?

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Akne ya da sivilce, cilt yüzeyinde meydana gelen iltihaplı, siyah nokta ya da kırmızı şekilde bir görüntüye sahip özellikle gözeneklerin tıkanması, yağ birikimi ve hormonal durumlardan dolayı ortaya çıkan deri hastalığıdır. Bu durum akne vulgaris yani kıl folikülü ve buna bağlı yağ bezlerinin tekrarladığı bir hastalıktır. Akneler genellikle derinin yağlı bölgeleri olan kısımlardan çoğunlukla yüz, sırt, boyun, göğüs bazen de omuzlarda ve kalçalarda görülür.

REKLAM SİVİLCE NEDEN ÇIKAR? Cilt gözenekleri tıkandığında, gözenek içinde bulunan bakteriler için uygun bir üreme ortamı oluşturur; bu bakteriyel çoğalma zamanla iltihaba neden olur. Karaciğer yağlanması nedir Yoksa obezite genetik mi? Obezite geni var mı? Akne oluşumunun birkaç nedeni olabilir: - Bazı ilaçlar - Bir tür hormonun aşırı aktivitesi (androjenler) - Cİildin fazla yağ üretmesi - Yağ ve ölü deri hücreleri tarafından tıkanmış gözenekler

- Sivilce sıkma, tahriş - Kirlilik (bakteri oluşumuna ortam hazırlar) - Sigara kullanımı akne oluşumunu tetikler - Nemden ya da güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan tahriş SİVİLCE ÇIKMAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR? - Cildinizi tahriş etmemek için günde iki kereden fazla yıkamayın. - Etkilenen bölgeyi hafif bir temizleyici ve ılık suyla yıkayın. - Siyah noktaları sıkmaya çalışmayın.

- Yağ bazlı makyaj, cilt bakımı ve güneş bakım ürünlerinden kaçının - Yatmadan önce makyajınızı tamamen çıkarın. - Eğer kuru cilt probleminiz varsa, kokusuz, su bazlı bir yumuşatıcı kullanın. REKLAM BİR SİVİLCE KAÇ GÜNDE GEÇER? Bir sivilcenin geçme süresi, sivilcenin türüne, şiddetine ve kişinin cilt tipine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, bir sivilce birkaç gün ile bir hafta arasında iyileşebilir.

Ancak, bu süreç aşağıdaki faktörlere göre değişiklik gösterebilir: Sivilcenin Tipi: - Beyaz başlı sivilceler genellikle daha hızlı iyileşir ve birkaç gün içinde geçebilir. - İltihaplı sivilceler, özellikle büyük kistik sivilceler, iyileşmesi daha uzun sürebilir ve birkaç haftaya kadar devam edebilir. Tedavi:

- Uygulanan tedavi yöntemleri, sivilcenin iyileşme sürecini hızlandırabilir. Örneğin, benzoil peroksit veya salisilik asit gibi sivilce karşıtı ürünler kullanmak. Genel Sağlık ve Yaşam Tarzı: - Yeterli su tüketimi, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku da cildin kendini iyileştirme kapasitesini etkileyebilir. SİVİLCEYE NEDEN OLAN YİYECEKLER 1. RAFİNE TAHILLAR VE ŞEKERLER Sivilceli kişiler, az sivilceli veya hiç sivilcesi olmayan kişilere göre daha fazla rafine karbonhidrat tüketme eğilimindedir.

REKLAM Rafine karbonhidratlar açısından zengin besinler şunlardır: - Beyaz unla yapılan ekmek, kraker, tahıl veya tatlılar - Beyaz unla yapılan makarna - Beyaz pirinç ve pirinç eriştesi - Gazlı içecekler ve diğer şekerli içecekler - Şeker kamışı, akçaağaç şurubu, bal veya agave gibi tatlandırıcılar Yapılan bir araştırma, şeker veya yağ oranı yüksek yiyeceklerin sık tüketilmesinin akneye yakalanma riskini yüzde 54 oranında artırdığını, şekerli içeceklerin ise bu riski yüzde 18 oranında artırdığını ortaya koymuştur.

2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ Yapılan pek çok çalışma süt ve süt ürünlerinin özellikle gençlerde sivilce yapan gıdalar arasında bulunduğunu ortaya koymuştur. Süt ürünlerinin insülin seviyelerini artırabileceği ve bu durumunda sebum artışına katkıda bulunan büyüme faktörü 1 hormon seviyesini yükselterek sivilce oluşturabileceği düşünülür. Buna ek olarak inek sütündeki amino asitler, karaciğerde üretilen büyüme faktörü 1 hormon seviyesini artırabilir. Ancak süt içmenin doğrudan sivilce gelişiminde rol aldığına dair çalışmalar yetersizdir ve bu konuda daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulur.

REKLAM 3. FAST FOOD BESİNLER Sivilce oluşumu, özellikle kalori, yağ ve karbonhidrat açısından zengin beslenme ile güçlü bir ilişki içindedir. Hamburger, nugget, sosisli sandviç, patates kızartması gibi yağ ve karbonhidrat açısından zengin işlenmiş gıdalar sivilce alerjisi yapan yiyecekler arasında yer alır. Bunlara ek olarak gazlı içecekler, meyveli sodalar, milkshake gibi fast food içecekler de sivilce yapan içecekler arasındadır.

4. ÇİKOLATA Sivilceye neden olan faktörler hakkında yapılan bazı araştırmalar, çikolata tüketiminin sivilce geliştirme riskini artırdığı yönündedir. Ancak çalışmaların tutarsız olması çikolata tüketmenin kesin bir şekilde sivilceye neden olduğunu kanıtlayamaz. Çikolata yemenin cilt dokusunun en dış katmanının soyulmasına neden olarak cilt bariyerine hasar verdiği ve bu noktalarda sivilceye neden olabilecek bakterilerin üremesine zemin hazırladığı düşünülür. Ancak bu konudaki çalışmalar yetersizdir ve çikolatanın yüzde sivilce yapan yiyecekler arasında yer aldığı kesin değildir.

EVDE SİVİLCE (AKNE) TEDAVİSİ İÇİN HANGİ DOĞAL YÖNTEMLER KULLANILABİLİR? 1. ALOE VERA Aloe vera jeli, ciltteki kızarıklığı ve iltihabı yatıştırmada etkilidir. Ayrıca, cildi nemlendirir ve iyileşme sürecini hızlandırır. Doğrudan sivilceli bölgeye uygulayabilirsiniz. REKLAM 2. YEŞİL ÇAY Antioksidanlarla dolu olan yeşil çay, cildi yatıştırabilir ve iltihabı azaltabilir. Soğutulmuş yeşil çay poşetlerini doğrudan sivilcelerin üzerine koyabilir veya demlenmiş yeşil çayı bir tonik gibi kullanabilirsiniz.

3. ELMA SİRKESİ Elma sirkesi, pH dengesini düzenlemeye yardımcı olur ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Su ile seyreltildiğinde, ciltteki fazla yağı temizlemek ve gözenekleri sıkılaştırmak için kullanılabilir. 4. LİMON SUYU Limonun doğal asiditesi, cildi derinlemesine temizlemeye ve tonlamaya yardımcı olabilir. Ancak, cildi kurutabileceği için kullanımdan sonra nemlendirici uygulamak önemlidir.

5. ÇAY AĞACI YAĞI Çay ağacı yağı, güçlü antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde sivilce tedavisinde etkilidir. Ciltteki bakterilerle savaşır ve iltihabı azaltır. Çay ağacı yağını bir taşıyıcı yağ ile seyrelterek cildinize uygulayın. 6. BAL VE TARÇIN MASKESİ Bal, doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir, tarçın ise anti-inflamatuar etki gösterir. İkisini karıştırarak oluşturduğunuz maskeyi sivilceli bölgelere uygulayın.

REKLAM 7. KARBONAT Sodyum bikarbonat, ölü deri hücrelerini arındırmak ve gözenekleri temizlemek için kullanılabilir. Ancak, cildi tahriş edebileceği için dikkatli kullanılmalıdır. 8. NANE Nane, cildi serinletir ve yatıştırır. Nane yapraklarını ezerek suyunu çıkarın ve sivilceli bölgelere uygulayın. Bu doğal çözümler genellikle cildi yatıştırıcı ve iltihap azaltıcı etkilere sahiptir, ancak her cilt tipi farklı tepkiler gösterebilir. Bu yüzden, bu yöntemleri kullanmadan önce küçük bir cilt alanında test etmek ve ciddi cilt sorunlarında bir dermatologa danışmak önemlidir.