En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"

"ACIDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYORUM"

'Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz' yazılı pastayı kızının mezarı başına bırakan Tarhan, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Acıdan başka hiçbir şey hissetmiyorum artık. Benim katile tek söyleyecek olduğum bir şey var. Kime, neye, kızgınlığın, hırsın, öfken vardı da bizden çıkardın acısını. 24 Temmuz'da adalet konuşacak ben değil. Kızım 21 yaşına girecekti sağ olsaydı ama hep 20 yaşında kalacak onun sayesinde. Hiç büyümeyecek. Kavgalarımız, tartışmalarımız hepsi sona erdi. Hepsini bitirdi. Sadece beni değil koca bir aileyi diri diri mezara gömdü. Adalet yerini bulacak" dedi.