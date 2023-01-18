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Emrehan Gedikli, Avusturya'ya transfer oldu!

Trabzonspor Kulübü, genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau Kulübüne kiraladığını duyurdu

Giriş: 18.01.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Emrehan Gedikli, Avusturya'ya transfer oldu!
AA

Trabzonspor geçtiğimiz sezon Alman ekibi Bayer Leverkusen´den 800 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli´yi Avusturya ekibi Austria Lustenau´ya kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar 1 milyon avro satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Austria Lustenau forması giyecek.

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