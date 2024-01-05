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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emrecan Terzi, Beşiktaş formasını ligde ilk kez doğum gününde giydi - Beşiktaş Haberleri

        Emrecan Terzi, Beşiktaş formasını ligde ilk kez doğum gününde giydi

        Bugün doğum günü olan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, Beşiktaş formasını Süper Lig'de ilk kez Kasımpaşa maçında sırtına geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:50 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:50
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        Ligde siftahı doğum gününde yaptı
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        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, gerek Afrika Uluslar Kupası gerek sakatlıklar gerekse de kadro dışı kararlarından dolayı 11’de 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy ve 2004 doğumlu Emrecan Terzi’ye de yer verdi. Bu iki futbolcudan özellikle Emrecan için Kasımpaşa mücadelesi ayrı bir önem taşıyor. Bugün doğum günü olan genç futbolcu, ligde ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş oldu.

        Emrecan Terzi, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde deplasmanda 2-0 kazanılan Lugano maçında 90 dakika top koşturmuş ve 1 gol atmıştı. 20 yaşındaki oyuncu, söz konusu karşılaşmadan sonra Süper Lig’de oynanan Alanyaspor ve Hatayspor müsabakalarında kadroya dahil edilmiş ancak oyuna girememişti.

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