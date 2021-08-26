Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonasında A Milli takımın kadrosuna seçildi. Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, ülkemizde Galatasaray forması da giydi. Milli formayı 15 kez terleten Emre Mor artık Karagümrük forması giyecek.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Emre Mor'a Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."