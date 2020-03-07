"YARIM YÜZYILI BİTİRDİM"

50'nci yaşını kutladığını söyleyen Kınay, "Benim haberim yoktu. Çok da kutlamak istemiyordum. Kızım Duru, bana yarım yüzyıl bitiyor 50'nci yaş kutlayalım diye telefondan araklayarak aramış arkadaşlarımı ben genelde doğum günlerime ya oyun koyarım ya da başka bir şey..." dedi.