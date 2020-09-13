Galatasaray Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken yeni transfer Emre Kılınç sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu. Mücadelede bir de gol atan milli futbolcu bir pozisyonda sakatlanmış ve bacağının arkasını tutarak oyundan alınmıştı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Emre Kılınç'ın durumu ciddiyet taşımıyor.

80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'ın bacağına kramp girdiği ve durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar 17 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Neftçi Bakü ile karşılaştıktan sonra 20 Eylül'de son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak.