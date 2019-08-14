Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Emre Kaya, bayramın 2. gününde Düzce Akçakoca’da Yaz Şenlikleri kapsamında konser verdi. Sevenlerinin bayramını kutlayan ve yaklaşık iki saat sahne performansı sergileyen Emre Kaya’nın bu konserine yaklaşık 10 bin müziksever katıldı.

Kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atan Emre Kaya, bu konserinde de repertuvarı ve sahne şovları ile müzikseverlerden tam not aldı. Konser sırasında sahnede bir de konuşma yapan Emre Kaya’dan aşk itirafı geldi.

Kaya, "Nasıl?' diye sormayın ama aşık olmak istiyorum. Aşk insanı yeniliyor, hayat veriyor. Kendime de sizlere de aşk diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konser sonrasında da hayranlarının Emre Kaya’ya ilgisi büyüktü. Festival alanını boşaltmayan ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan Emre Kaya, yorgun olmasına rağmen sevenleriyle bol bol selfie çektirdi.