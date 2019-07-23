Şarkıcı Emre Kaya, 29. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’nde Trabzonlu sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarıyla Trabzon’da on binleri coşturan Emre Kaya, özel sahne şovları ve şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

4 günde 3 konser vererek Bodrum, Denizli ve Trabzon'da sergilediği sahne performansıyla müzikseverlerden tam not alan Emre Kaya, bu konser maratonunda toplamda 2600 km yol yaptı.

Toplamda 8 saat sahnede kalan Emre Kaya'nın 4 günde sadece 4 saat uyuyabildiği öğrenildi.

