Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; hayatının bu döneminde aşık olmadığını söyleyen Emre Kaya, eğer hayatında bir kadın olursa asla saklamayacağını vurguladı. "Yeniden evlenir misiniz sorusuna?" sorusuna, "Aşık olursam evlenirim" şeklinde yanıt veren Emre Kaya, evliliğin günümüzde starlığı negatif anlamda etkilemediğini sözlerine ekledi.

Bir kadında aradığı ilk kriterin güzellik değil, uyum ve sükûnet olduğunu açıklayan başarılı popçu, asla ünlü bir kadınla evlenme niyetinin olmadığını söyledi.





Murat Boz-Aslı Enver çiftinin de, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç ile sevgilisi Hande Erçel’in de aşkı bulmalarının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Emre Kaya, Murat Dalkılıç ile Hande Erçel’in birbirlerine çok yakıştıklarını sözlerine ekledi.

"BENCE ÖNCE MURAT DALKILIÇ EVLENECEK"

Emre Kaya, "İlk hangi çift evlenir?" sorusunu, "Bence önce Murat Dalkılıç evlenecek. Çünkü benim yakın arkadaşım Murat Dalkılıç, evliliğin tadını aldı. Ben de evliliği tatmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki; evliliği yaşayan genelde yine evlenir" şeklinde yanıtladı.