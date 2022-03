"OĞLUMUN SAÇLARI DÖKÜLDÜ"

İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki Karayel, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Yeni baba-oğul pozlarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Oğlumun saçları döküldü ama yeleleri duruyor hala... Belli ki babası gibi at sevdalısı olacak... Ense kebabı çok lezzetli! Oğlum Can..." şeklinde esprili bir not düştü. Bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Emre Karayel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 4 binden fazla beğeni aldı.