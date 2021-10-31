Emre Karayel'in korku dolu anları

Bir süre kaldığı Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, kaza atlattıklarını bildirdi. Karayel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Patlama oldu uçakta ve 'yıldırım çarptı' anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu." açıklamasını yaptı.

Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel'in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.