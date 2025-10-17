Emre Karayel'in ikinci çocuk sevinci
Gizem Karayel - Emre Karayel çifti, ikinci çocuklarına kavuştu
2020'de evlenen Emre Karayel ile Gizem Karayel, 2020'de ilk çocukları Can'ı kucaklarına almıştı. İkinci çocuklarını bekleyen çiftten, müjdeli haber geldi.
Emre Karayel, eşinin ikinci çocuklarını dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla duyurdu.
Doğum sonrası oğlu ile olan fotoğrafını yayımlayan Emre Karayel, "Geldi ikinci paşam" ifadelerini kullandı. Çift, ikinci çocuklarına ise İlke Cihan adını verdi.