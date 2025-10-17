Habertürk
        Haberler Magazin Emre Karayel'in ikinci çocuk sevinci - Magazin haberleri

        Emre Karayel'in ikinci çocuk sevinci

        Gizem Karayel - Emre Karayel çifti, ikinci çocuklarına kavuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 17.10.2025 - 15:37
        2020'de evlenen Emre Karayel ile Gizem Karayel, 2020'de ilk çocukları Can'ı kucaklarına almıştı. İkinci çocuklarını bekleyen çiftten, müjdeli haber geldi.

        Emre Karayel, eşinin ikinci çocuklarını dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla duyurdu.

        Doğum sonrası oğlu ile olan fotoğrafını yayımlayan Emre Karayel, "Geldi ikinci paşam" ifadelerini kullandı. Çift, ikinci çocuklarına ise İlke Cihan adını verdi.

        #Emre Karayel
        #Gizem Karayel

