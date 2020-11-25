"UZUN YILLAR BEKLEDİK"

Öte yandan 48 yaşındaki oyuncu, nikah sonrası duygularını şu şekilde dile getirmişti:

Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız.