"Profesyonel bir futbolcu için sezon başı antrenmanları çok önemlidir. Ersun Hocanın antrenmanları da biraz ağırdır. Ona adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Görevimizin bilincinde, yapmamız gerekenleri bilerek iyi bir kamp olur inşallah benim için de arkadaşlarım için de."