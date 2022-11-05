Futbola 1990 yılında Zeytinburnuspor altyapısında adım atan Emre Belözoğlu, yeteneğiyle kısa sürede fark edildi ve adını duyurmaya çok küçük yaşlarda başladı. İlk kulübünde 2 sene forma giyen genç yıldız için çetin bir transfer yarışı yaşandı. O dönemde Galatasaray'da görev yapan İrfan Kurtoğlu'nun aktardığına göre sarı-lacivertliler de oyuncu için anlaşma sağlarken Emre'nin ailesiyle görüşmemiş ve mutlu sona ulaşan Galatasaray olmuştu.

Yıl 2019'a geldiğinde ise transfer yarışının lokasyonu İstanbul'dan Ankara'ya geçti. Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Arda Güler'in namı yine Üç Büyüklere geldi; bu kez kazanan Fenerbahçe oldu.

Galatasaray altyapısına katılan, 1996'dan itibaren sarı-kırmızılılar ile profesyonel kariyerine geçiş yapan Emre Belözoğlu ilerleyen yıllarda Türk futboluna damga vuran isimler arasına girdi.

Galatasaray'ın altyapı oyuncu izleme birimi, Arda Güler için rapor verirken sarı-kırmızılı kulüpte o dönemde görev yapan idareciler, oyuncu için gereken bedelleri ödemeye sıcak bakmadı. O esnada Fenerbahçe ise genç yıldız için kolları çoktan sıvamıştı.

Söz konusu tarihlerde sarı-lacivertlilerde görev yapan Serhat Pekmezci, yıllardır izlediği Arda Güler için yönetime ısrarlı şekilde raporlar verirken Ali Koç ve dönemin Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği ile yaklaşık 400 bin TL ve sonraki satıştan bir miktar pay ile el sıkıştı.