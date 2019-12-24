Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Süper Lig'in 16. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nun aklı sahada olsa da gözü arkada kalmadı! Oynadığı güzel futbolu harika bir golle de süsleyen Ozan Tufan'ın performansı, tecrübeli futbolcuyu sevindirdi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; kiralandığı Alanyaspor’da eski günlerine dönüş sinyali veren ve sezon başında takıma geri dönen Ozan Tufan ile sürekli yakından ilgilenen Emre, Beşiktaş maçında genç oyuncunun performansı sonrası en çok sevinen isimlerden biri oldu. Ozan’ı saha içi ve saha dışında sürekli uyaran, yeri geldi mi kızan, Milli Takım'a dönmesinde ve sarı-lacivertlilerde kaptanlığa yükseltilmesinde rol oynayan Emre, halefinin yaptıklarıyla da gurur duydu.

Derbide Gustavo ile birlikte orta sahada Beşiktaş orta sahasına üstünlük kuran Ozan Tufan üstüne spektaküler bir de gol atarak galibiyetin baş mimarı olmayı başardı. Kaptanlığın getirdiği sorumlulukları da hiçbir şekilde ihmal etmeyen ve gerek arkadaşlarını saha içinde yönlendirmede gerekse kaptan olarak hakemle diyalogunda hiçbir görevini aksatmayan milli oyuncu maçın sonunda tebrikin büyüğünü sık sık azar yediği Emre Belözoğlu’ndan aldı.

Emre maç sonunda ilk olarak Ozan Tufan’ın yanına giderken genç oyuncuya sarılarak tebrik etti. Hem attığı gol hem de ortaya koyduğu performans nedeniyle Ozan’a övgü dolu sözler söyleyen tecrübeli futbolcu, “Gözümüz arkada kalmayacak. Bu takımın geleceği emin ellerde. Bugün kusursuz oynadın ve harika bir gol attın. Sahada Fenerbahçe kaptanlık pazubendinin hakkını verdin” ifadeleriyle ‘öğrencisini’ onore etti. Ozan da büyük sevinç yaşadığı maç sonunda bu sözler sonrası iyice keyiflendi ve galibiyeti doyasıya kutladı.