Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Türkiye'de Pro Lisans sahibi olmayan teknik adamlara yöneltilen eleştirilerle ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, "Çok önemli bir konu. Eğitim olmazsa olmaz benim için. Eğitimin olmadığı yerde üretkenlik olmaz. Türkiye'de fazla sayıda pro lisanslı teknik adam var. Bunların yarısından fazlası 60-80 yaşında. Bir değişim olması gerekiyor. Pro Lisans için TFF'nin bir departmanının olması gerekiyor. O insan onu hak edebilecek sınavlardan geçmeli. Çok kolayına kaçıyoruz. Ben zaten kulübede bulunabilecek lisansa sahibim. TFF'nin verdiği hakla kulübedeyim. İyi futbolcuyum diye bu lisansı bize kimse vermedi. Bu çok sanal bir gündem. Keşke ligde 600 takım olsa da bu hocaların hepsi takım çalıştırsa. Ben bir dahaki Pro Lisans sürecine dahil edileceğimi düşünüyorum. Önümüzdeki ay içinde de olabilir. TFF bunu deklare eder. Ancak benim üzerimden tartışmalar sona ermez. Pro lisans güzel bir tartışma." şeklinde görüş belirtti.