A Milli Takımımızın EURO2020 elemeleri öncesinde kaptan Emre Belözoğlu'ndan önemli bir fedakarlık geldi.

Tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle oynamasının zor olduğu karşılaşma öncesinde gelecekte risk olmasına rağmen "iğne olarak" sahaya çıkmayı kabul etti.

"BU MAÇTA OLMAZSAM, İLERİSİ YOK Kİ"

TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, doktorlar Emre Belözoğlu'na iğne olması durumunda maç sonrasında sorun yaşayabileceğini söyledi.

Emre Belözoğlu ise "Bu maçta olmazsam, ilerisi yok ki" diyerek sahaya çıkmak istediğini kaydetti ve Arnavutluk maçının 11'inde yer aldı.



