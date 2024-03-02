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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu: Morutan, 11'de oynarsa, kulüp ödeyemeyeceği bir külfetin altına girecek - MKE Ankaragücü Haberleri

        Emre Belözoğlu: Morutan, 11'de oynarsa, kulüp ödeyemeyeceği bir külfetin altına girecek

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki 10 haftada net bir şekilde kümede kalmak için mücadele vereceğimizi söyleyebilirim. Bu takım kümede kalmak için mücadele etmek zorunda" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:03
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        Emre Belözoğlu'ndan flaş Morutan açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü evinde mücadele ettiği İstanbulspor ile 1-1’lik skorla berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kazanabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

        Takımının maçta çok iyi mücadele ettiğini belirten Belözoğlu, "Böylesine iyi başladığımız bir maçın 30 tane farklı senaryosu olsa ve en kötüsü ne olacak deseler bugün başımıza o geldi. Sabretmemiz gereken bir süreçteyiz. Bundan sonraki 10 haftada net bir şekilde kümede kalmak için mücadele vereceğimizi söyleyebilirim. Bu takım kümede kalmak için mücadele etmek zorunda. Başak bir hedefi yok. Bunun dışında bir hedefi olan varsa ben buna katılmıyorum. Net bir şekilde kümede kalmak için mücadele vereceğiz. Ankaragücü kendi gücüyle elinden gelen her şeyi yapsa da çok yalnız, sahanın içerisinde de çok yalnız" ifadelerini kullandı.

        "MORUTAN 11'DE OYNARSA, KULÜP ÖDEYEMEYECEĞİ BİR KÜLFETİN ALTINA GİRECEK"

        Rumen futbolcu Olimpiu Morutan hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Oyuncuların üzerinde kulüplerin yapmış olduğu bazı anlaşmalar var. Morutan eğer bu kulüpte 11'de maç oynamaya devam ederse, kulüp ödeyemeyeceği bir külfetin altına girecek. Morutan’ın 11 oynaması bu saatten sonra kolay gözükmüyor. Bunu herkes kendince yorumlayabiliyor, çok kolay bir şey değil futbolu konuşmak. 'O oynuyor, bu oynamıyor' diye herkes hiçbir şey bilmeden konuşuyor. Morutan’ın durumunu kendisiyle de konuştum. Oynaması durumunda kulüp ödeyemeyeceği bir bonservisle karşı karıya kalacak. O yüzden Morutan ile ilgili tercihim performansa bağlı değil. Saponara'nın oynamaması ile ilgiliyse, 10 kişi kalmış bir takım için daha dinamik oyuncuları tercih ettim" açıklamasında bulundu.

        "HAKEMLERDEN MEMNUN OLMAK 'POLYANNACILIK' OYNAMAKTAN ÖTEYE GİTMEZ"

        Maç içerisinde hakemin verdiği kararlar hakkında sorulan soruya cevap veren Belözoğlu, "Çok kötü bir hakem performansı vardı. Hakemlerden memnun olmak 'Polyannacılık' oynamaktan öteye gitmez, çok kötü bir performans vardı" dedi.

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