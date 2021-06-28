Geçen sezona sportif direktör olarak giren, Erol Bulut'la yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlüğe geçen Emre Belözoğlu'nun yeni rotasının İtalya olacağı öne sürüldü. İtalya'da yayın yapan SportPress24'ten Stefano Ghezzi'nin haberine göre Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Emre Belözoğlu'nu yardımcısı olarak istedi.

2001-2005 yılları arasında Inter'de top koşturan Emre Belözoğlu ile Sarri'nin görüştüğü, Lazio'nun genç çalıştırıcı için 'harika' bir fırsat olacağını söylediği kaydedildi. Haberde ayrıca Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten de benzer bir teklif aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin başında 10 maça çıkan Emre Belözoğlu 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet altmıştı. Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 18 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.