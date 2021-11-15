Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle;
"AYKUT HOCA'DAN FİZİK OLARAK ÇOK İYİ BİR TAKIM DEVRALDIK"
"Mevcut kadromuz çok iyi, Aykut Hoca, benim için çok değerli ve Türk futbolunda akil diyebileceğimiz ve her konuda rahatlıkla danışabileceğimiz bir futbol adamı. Biz Aykut Hoca'dan özellikle fizik olarak çok iyi bir takım devraldık. Bizim gözlemimize göre, biraz daha dinamik, önde daha fazla çoğalması gereken bir takım oluşması gerekiyordu. Biz biraz daha topun hızını artırdık, rakip sahada çoğalmaya çalıştık ve karşılığını aldık açıkçası. Bu daha bir başlangıç."
"VISCA İLE İLGİLİ BİZE GELMİŞ BİR TEKLİF YOK"
Ben Visca ile devam etmek isterim. Burada onun kararı önemli. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur ve her teknik adam onun gibi bir oyuncuya sahip olmak ister. Bildiğim kadarıyla Visca ile ilgili bize gelmiş bir teklif yok.
"BAŞAKŞEHİR'E GELMEDEN ÖNCE RUSYA'DAN ÇOK CİDDİ BİR TEKLİF ALDIM"
Gelişimimde, futbola teknik adam gibi bakmamda en büyük faydasını gördüğüm isim Abdullah Avcı. Çok kahrımı çekmiştir. Ben zor bir oyuncuydum. Bir dönem Lazio'da Sarri'nin yanında 1.5 ay görev alacaktım fakat süreç çok hızlı ilerledi. Milli takımla görüşmem de oldu. Başakşehir'e gelmeden önce Rusya'dan çok ciddi bir teklif aldım ama Başakşehir olunca hepsini bir kenara koydum. A Milli Takım için teklif aldım, hem hocamız hem de federasyon başkanımız ile görüştük ama teklifin benim için doğru olmadığını düşündüm ve kendilerinden izin istedim.
Fenerbahçe'de sportif direktörlüğü ben istemedim
Sezon bittiğinde Fenerbahçe'den ayrılmak hem benim, hem de kulüp için doğru olandı. Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim. Bunun Fenerbahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zaten görevi bıraktım. Fenerbahçe'de sportif direktörlüğü ben istemedim. Teknik Direktörlüğü ben istemedim. Bana bu görevler verildi. Çok sevdiğim meslek ve çok sevdiğim kulüp olunca geri durmadım. Fenerbahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. Bizde hata olur ama yanlış olmaz. Hatalardan dönmesini bildik. Fenerbahçe'deki sürecimi en doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum. İlerde Inter teknik direktörü olmak isterim. Benim diplomam var. Önümüzdeki günlerde en üst diplomayı da alacağım.
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