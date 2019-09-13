Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; ağrıları bir türlü geçmeyen Emre'ye bir yandan tedavi de uygulanırken, yıldız oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçında oynamayı çok istediği fakat bu ihtimalin düşük olduğu belirtildi.