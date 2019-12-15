"ÖZEL BİR ÇABA SARF ETMEDİK"



Emre Altuğ, "Örnek olmak için özel bir çaba sarf etmedik. Sadece çocuklarımız öncelikli oldu bizim için. İnsanlar ayrıldıktan sonra görüşmek ya da arkadaş olmak zorunda değillerdir. Lakin çocuklar olduğu sürece bazı şeyler yürümek zorunda. Biz de bunu becerebildik. Ne mutlu bize" ifadelerini kullanmıştı.