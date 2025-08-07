Habertürk
        Haberler Magazin Emre Altuğ sahneye Victor Osimhen'in maskesiyle çıktı - Magazin haberleri

        Emre Altuğ sahneye Osimhen'in maskesiyle çıktı

        İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelen Emre Altuğ, sahneye Galatasaray'da forma giyen futbolcu Victor Osimhen ile özdeşleşen ikonik maskenin benzeriyle çıktı

        Giriş: 07.08.2025 - 16:01 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:01
        Osimhen varsa Emrehen de var
        Nijeryalı milli futbolcu Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta Galatasaray ile ikinci sözleşmesini imzalamıştı.

        Galatasaraylı Emre Altuğ da İstanbul'daki bir mekânda bir dernek tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamasında sahneye Victor Osimhen ile özdeşleşen ikonik maskenin benzeriyle çıktı. Altuğ, şarkılarını maskeyle seslendirdi.

        #emre altuğ
        #Victor Osimhen

