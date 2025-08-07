Nijeryalı milli futbolcu Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta Galatasaray ile ikinci sözleşmesini imzalamıştı.

Galatasaraylı Emre Altuğ da İstanbul'daki bir mekânda bir dernek tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamasında sahneye Victor Osimhen ile özdeşleşen ikonik maskenin benzeriyle çıktı. Altuğ, şarkılarını maskeyle seslendirdi.