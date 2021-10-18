Sahnede pastalı kutlama

Şarkıcı Irmak Arıcı, önceki akşam Emre Altuğ'u izleyenler arasındaydı. Doğum gününde Altuğ'u izlemeye giden Arıcı, ekip arkadaşlarının hazırladığı sürpriz ile duygusal anlar yaşadı.

Irmak Arıcı'yı sahneye davet eden Emre Altuğ, sanatçıdan önce şarkı söylemesini rica etti, ardından doğum günü pastasını üfletti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Arıcı, sahnede duygusal anlar yaşadı.

Yeni yaşını kutlayan Irmak Arıcı, dilek diledikten sonra pastasını üfledi.

"HER ŞEY İÇİN ÖZÜR DİLERİM"