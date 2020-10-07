Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Muazzez Ersoy, önceki gün şarkıcı Emre Altuğ ile birlikte Etiler'de görüntülendi.
Gözlük mağazasında karşılaşan ikiliden Altuğ, "Ben bankaya gelmiştim. O sırada buraya uğrayıp, bir 'Merhaba' diyeyim dedim. Burası amcamın yeri. Muazzez Hanım'ı görünce onunla da merhabalaşmadan geçemedim. Kendisini çok severim" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde yaşlı gözlerle görüntülenmiş ve alerjisi olduğunu söyleyen Ersoy, "Bu aylar benim alerji mevsimim. İlkbahar ve sonbahar benim öyle oluyor" dedi.
Bodrum'dan yeni geldiğini söyleyen Muazzez Ersoy, "Tatile biraz geç çıkmıştım. Televizyonda çekimlerim vardı. Pandemiden dolayı konserler, organizasyonlar, her şey iptal olduğu için bol bol oturuyoruz. Bazen müzik dinliyorum, film izliyorum, en çok da haberleri izliyorum" açıklamasını yaptı.
Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara sitem eden sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
Bazı sorumsuz insanlarımız tarafından maske, sosyal mesafe ve hijyen ihlal edilince vakalar arttı ve buna karşılık bu yasaklar geldi. Eğer maskemize, sosyal mesafemize dikkat edersek en azından birtakım yasakların gelmesini engelleyebiliriz. Sorumlu davranmak çok önemli.
Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney'in 14 arkadaşına 1'er milyon dolar hediye ettiği hatırlatılan ikili, konuyla ilgili konuştu.
"Siz böyle bir hediyede bulunur musunuz?" sorusuna yanıt veren Ersoy, şunları söyledi:
Ben de bir sahneden veya bir filmden 30-40 milyon dolar alırsam yapacağım. Sözüm olsun. Onlar Amerika'da bir film çekiyorlar. Film başına 40-50 milyon dolar alıyorlar. Ben de sahneden ya da filmden öyle bir para alırsam 30 kişiye yaparım.
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