Geçtiğimiz günlerde yaşlı gözlerle görüntülenmiş ve alerjisi olduğunu söyleyen Ersoy, "Bu aylar benim alerji mevsimim. İlkbahar ve sonbahar benim öyle oluyor" dedi.

Bodrum'dan yeni geldiğini söyleyen Muazzez Ersoy, "Tatile biraz geç çıkmıştım. Televizyonda çekimlerim vardı. Pandemiden dolayı konserler, organizasyonlar, her şey iptal olduğu için bol bol oturuyoruz. Bazen müzik dinliyorum, film izliyorum, en çok da haberleri izliyorum" açıklamasını yaptı.