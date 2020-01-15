Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmi maça çıktı. Sahaya kaptan olarak çıkan Emre Akbaba'nın uzun süren forma hasreti, yine Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada sona erdi. Yetenekli futbolcu, 39. dakikada skoru 1-1'e getiren golü atarak ilk maçında ilk golünü kaydetti. Emre golün sevincini yedek kulübesine koşarak doktor Yener İnce ile kutladı.