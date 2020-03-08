"AĞIZ DALAŞINA GİRMEK GİBİ BİR HUYUM YOKTUR"

Emrah'ın bu sözlerinden sonra, Akçıl'dan bir açıklama daha geldi. Sinan Akçıl şunları söyledi:

Sevgili Emrah'cığım. Daha doğrusu Emrah ağabey. Beni besteci olarak görmemen benim albümlerimi alan şarkılarımı dinleyen milyonlar adına bana sadece gurur verir. Bu 1.

Yıllar önce "Ben böyle şey görmedim" adlı şarkım için benimle buluştun ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık. Bu 2.

Ve hayatım boyunca Allah'a şükür kimseye 'şarkı' satmaya çalışmadım. Hele sana hiç.

Ve son olarak para ve imanın kimde olduğu bilinmez, şükür bende ikisi de fazlasıyla mevcut, en azından gelecekti ailemi 'kızım' ve ya 'oğlum' olursa onları da sahiplenip geleceklerini garanti altına alacak kadar.

Bundan sonra kafana göre yazı yazmaya kalkarsan da cevabım ancak hukuki olur zira büyüklerimle ağız dalaşına girmek gibi bir huyum yoktur. Sevgimle...