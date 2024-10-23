Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı
Ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan, oğlu Elyesa ile sahnede düet yaptı. Erdoğan, oğlunu 'Küçük Emrah' diye tanıttı
Giriş: 23.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:42
Emrah Erdoğan, 2014 yılında Sibel Kirer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Elyesa ile geçtiğimiz akşam sahnede düet yaptı.
Ünlü şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerine 10 yaşındaki oğlunu 'Küçük Emrah' diye tanıttı.
İkili, Emrah Erdoğan'ın 1996 yılında çıkardığı 'Götür Beni Gittiğin Yere' adlı şarkısını birlikte seslendirdi.
Fotoğraflar: X
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