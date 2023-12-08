Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!

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3 Aralık'ta yapılan kongrede Hasan Arat'ın 35. Beşiktaş Başkanı seçilmesinin ardından siyah-beyazlılarda futbol yapılanmasındaki hareketlilik devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda efsane isimlerden Feyyaz Uçar, Arat yönetiminde futbol şubeden sorumlu isim olurken bir diğer efsane Samet Aybaba da Futbol Takımları Koordinatörü olarak göreve başlamıştı.

Aybaba'nın yardımcılığına ise bir dönem yine siyah-beyazlılarda Gelişim Gelişim Koordinatörü olarak görev yapan Emrah Bayraktar geldi.

Bayraktar'ın siyah-beyazlılarda görev aldığı süre boyunca Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan başta olmak üzere pek çok genç isim takıma kazandırılmıştı.

Bayraktar, yeni dönemde de Beşiktaş'a yeni yetenekler keşfetmek için çalışmalarda bulunacak.