AA

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 49 yaşındaki Nadirgil, düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta'ya uğurlandı. Nadirgil'in naaşı, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

AA'nın haberine göre, burada düzenlenen törene eşi Dilek ve iki çocuğu, Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve mesai arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Nadirgil'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi. Bu arada, Nadirgil'in tayininin Afyonkarahisar'a çıktığı ve bir süre sonra orada göreve başlamayı planladığı öğrenildi.